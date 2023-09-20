إيران..21 جريحا بانفجار في مصنع للحديد في مدينة قم

إيران..21 جريحا بانفجار في مصنع للحديد في مدينة قم
التاريخ
9/20/2023 9:12:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن 21 شخصا أصيبوا إثر انفجار وقع في مصنع للحديد بمحافظة قم.
وقال مدير العلاقات العامة بجامعة قم للعلوم الطبية، حسين تقي: "للأسف، أصيب 21 شخصا بحروق بدرجات متفاوتة في هذا الحادث، وحالة أحد المصابين حرجة"، مشيرا إلى أنه "بعد إبلاغ مركز الطوارئ الطبية وإدارة الحوادث بالحادث، تم على الفور إرسال ثلاث سيارات إسعاف وحافلة إسعاف إلى موقع الحادث، وبعد العلاج الأولي تم نقل المصابين إلى مستشفى خيرين سلامات".
بدوره، أفاد سيد محمد جوادي سجادي، مدير العلاقات العامة في إدارة الإطفاء وخدمات السلامة ببلدية قم، بأن انفجارا وقع في فرن صهر الحديد في مصنع ريزان للصلب، مؤكدا أن التحقيق جار في أسباب الحادث.
RT
MENAFN20092023000208011052ID1107106539
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