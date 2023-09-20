واتساب تختبر التطبيق الذي طال انتظاره لجهاز آيباد



ويمكن لمختبري واتساب بيتا على آي أو إس إعداد واتساب على آيباد، من خلال ربط أجهزتهم. ويمكنهم القيام بذلك عن طريق النقر على الإعدادات، واختيار "الأجهزة المرتبطة"، ثم "ربط جهاز" لمسح رمز الاستجابة السريعة.



وذكر موقع الويب أن الوضع المصاحب الجديد يعني أن أي رسائل مرسلة أو مستلمة على جهاز آيباد ستتم مزامنتها مع هواتف المستخدمين.



وأضاف أن بعض الميزات قد لا تعمل بشكل صحيح لأن التطبيق لا يزال في وضع تجريبي أو اختباري. وقال الموقع إنه إذا لم يكن لدى المستخدمين الإصدار التجريبي من واتساب على TestFlight فعليهم الانتظار، حتى يتم إصداره رسمياً في متجر التطبيقات.



ولاقت الأخبار المتعلقة بتطبيق واتساب لأجهزة آيباد تفاعلاً إيجابياً بين مستخدمي موقع X، حيث ترك البعض تعليقات تقول "أخيراً"، و"إنه حلم كبير أصبح حقيقة".



وبالعودة إلى عام 2022، أقر رئيس واتساب، ويل كاثكارت، في مقابلة أن الناس أرادوا التطبيق على آيباد لفترة طويلة.



وقال "نود أن نفعل ذلك"، مضيفاً أن الشركة لديها التكنولوجيا الأساسية لدعم الأجهزة المتعددة، بحسب صحيفة ذا ستار.

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