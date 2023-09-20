Wednesday, 20 September 2023 04:50 GMT

اعلان صادر عن وزارة العمل

9/20/2023 9:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة العمل عن نشر مسودة نظام المكاتب الخاصة للتشغيل لسنة 2023 الصادر بمقتضى أحكام الفقرتين (أ+ج) من المادة العاشرة من قانون العمل على أيقونة التشاور الإلكتروني حول التشريعات الموجودة على موقعها الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أنها تستقبل جميع الملاحظات والمقترحات حول مسودة النظام عبر البريد المعتمد لهذه الغاية ([email protected] )، اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 2023/9/20 وحتى يوم الخميس الموافق 2023/10/19.

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