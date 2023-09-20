اعلان صادر عن وزارة العمل
التاريخ
9/20/2023 9:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة العمل عن نشر مسودة نظام المكاتب الخاصة للتشغيل لسنة 2023 الصادر بمقتضى أحكام الفقرتين (أ+ج) من المادة العاشرة من قانون العمل على أيقونة التشاور الإلكتروني حول التشريعات الموجودة على موقعها الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أنها تستقبل جميع الملاحظات والمقترحات حول مسودة النظام عبر البريد المعتمد لهذه الغاية ([email protected] )، اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 2023/9/20 وحتى يوم الخميس الموافق 2023/10/19.
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