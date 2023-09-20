وزارة الزراعة: 93 كغم الهدر الغذائي للفرد في الأردن سنويا



ويسعى المشروعان لمأسسة العمل، وتعزيز حوكمة إدارة هدر الغذاء وإطلاق حلول مبتكرة في هذا المجال، حيث وقع برنامج الأغذية العالمي اتفاقيتين ضمن مراحل تنفيذ مشروعين هامين تحت رعاية وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي خالد الحنيفات.



ويقدَّر الهدر الغذائي في الأردن، بنحو 93 كيلوغرامًا للفرد في العام؛ أي قرابة 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لنحو (1,5) مليون شخص لمدة عام كامل.



ويعد هذا التحدي المتزايد للهدر الغذائي أمرًا بالغ الأهمية لما له من آثار سلبية اقتصادية وبيئية واجتماعية، تؤثّر بشكل مباشر على الموارد الطبيعية المحدودة.