البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على جنين وغزة



وأكد البرلمان في بيان اليوم الأربعاء، أن عدوان القوة القائمة بالاحتلال والمستمر على المدن الفلسطينية، هو "إرهاب ممنهج"، ويؤدي إلى المزيد من العنف والتصعيد بالمنطقة الذي لن يستطيع أحد تحمل عواقب، محملاً الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن عدوان وجرائم جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.



وندد بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، والذي يشجع سلطة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والعنف والقتل.



ودعا البرلمان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان للخروج عن صمتهم والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الفلسطينيين ومدنهم وممتلكاتهم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.



بترا