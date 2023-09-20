البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على جنين وغزة

البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على جنين وغزة
التاريخ
9/20/2023 9:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وغزة الذي وقع أمس الثلاثاء، وأدى إلى استشهاد 6 مواطنين وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة، ووصفه بـ "الإرهاب الممنهج".
وأكد البرلمان في بيان اليوم الأربعاء، أن عدوان القوة القائمة بالاحتلال والمستمر على المدن الفلسطينية، هو "إرهاب ممنهج"، ويؤدي إلى المزيد من العنف والتصعيد بالمنطقة الذي لن يستطيع أحد تحمل عواقب، محملاً الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن عدوان وجرائم جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.
وندد بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، والذي يشجع سلطة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والعنف والقتل.
ودعا البرلمان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان للخروج عن صمتهم والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الفلسطينيين ومدنهم وممتلكاتهم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
بترا
MENAFN20092023000208011052ID1107106535
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.