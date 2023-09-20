توضيح هام من الضمان حول استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة - فيديو



وقالت المؤسسة في الفيديو، إنه يشترط اكمال سن 60 للذكر و 55 للانثى لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، مع توفر فترة اشتراك لا تقل عن 180 اشتراكاً، وهي ما تعدل 15 عاماً، منها 84 اشتراك فعلي، وهي ما تعادل7 سنوات.

ونوهت المؤسسة، إلى أن الاشتراك الفعلي، هو الاشتراك من خلال منشأة أو من خلال الاشتراك الاختياري.



وقالت، إنه إذا أتم المؤمن عليه سن الشيخوخة ولم يكمل عدد الاشتراكات المطلوبة يكون أمامه خياران، أولا: " إما أن يستمر بالعمل والشمول في الضمان من خلال منشأة أو من خلال الاشتراك الاختياري، وثانياً: "أن يطلب ضم المدة المتبقية إذا كان لديه على الأقل 84 اشتراك فعلي بالضمان".