توضيح هام من الضمان حول استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة - فيديو
التاريخ
9/20/2023 9:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فيديو توعوي للمواطنين حول استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
وقالت المؤسسة في الفيديو، إنه يشترط اكمال سن 60 للذكر و 55 للانثى لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، مع توفر فترة اشتراك لا تقل عن 180 اشتراكاً، وهي ما تعدل 15 عاماً، منها 84 اشتراك فعلي، وهي ما تعادل7 سنوات.
ونوهت المؤسسة، إلى أن الاشتراك الفعلي، هو الاشتراك من خلال منشأة أو من خلال الاشتراك الاختياري.
وقالت، إنه إذا أتم المؤمن عليه سن الشيخوخة ولم يكمل عدد الاشتراكات المطلوبة يكون أمامه خياران، أولا: " إما أن يستمر بالعمل والشمول في الضمان من خلال منشأة أو من خلال الاشتراك الاختياري، وثانياً: "أن يطلب ضم المدة المتبقية إذا كان لديه على الأقل 84 اشتراك فعلي بالضمان".
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