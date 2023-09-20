الموازنة العامة: العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون موازنة 2024



وبيّن عبد الحليم لـ " الوكيل الإخباري" أن العمل الآن في الدائرة جارٍ على إعداد مشروع قانون الموازنة العامة، متضمناً موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024.



ونوه إلى أن تسليم مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية سيكون قبل 30/11/2023، وفقاً للفترة الدستورية.



وكان قد أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في 13 من تموز الماضي تعميماً على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية طلب فيه إعداد موازنتها للأعوام 2024-2026 بشكل تفصيلي، وطلب في التعميم، التقيّد بالسقوف الأولية المُحددة لإعداد مشروع موازنة عام 2024، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك.