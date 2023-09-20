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الموازنة العامة: العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون موازنة 2024

9/20/2023 9:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الموازنة العامة الدكتور مراد عبد الحليم، أن الدائرة تسلّمت مشاريع الموازنات لعام 2024 من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجالس المحافظات كافة.


وبيّن عبد الحليم لـ " الوكيل الإخباري" أن العمل الآن في الدائرة جارٍ على إعداد مشروع قانون الموازنة العامة، متضمناً موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024.


ونوه إلى أن تسليم مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية سيكون قبل 30/11/2023، وفقاً للفترة الدستورية.


وكان قد أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في 13 من تموز الماضي تعميماً على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية طلب فيه إعداد موازنتها للأعوام 2024-2026 بشكل تفصيلي، وطلب في التعميم، التقيّد بالسقوف الأولية المُحددة لإعداد مشروع موازنة عام 2024، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك.

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