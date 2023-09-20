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داليا مبارك تطرح أغنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

9/20/2023 9:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستعد الفنانة السعودية داليا مبارك لطرح أحدث أغانيها بعنوان "مذللين الصعايب"، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ93، الذي يوافق 23 سبتمبر (أيلول) من كل عام، حيث يقدم النجوم في الإمارات والسعودية حفلات استثنائية لهذا الحدث.
وشوّقت داليا مبارك جمهورها في السعودية والإمارات لأغنيتها الجديدة بعنوان "مذللين الصعايب" عبر حسابها على منصة إكس، من خلال نشر مقطع فيديو من داخل الاستوديو وهي تغنيها، وسط تفاعل المتابعين.

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