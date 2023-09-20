داليا مبارك تطرح أغنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

داليا مبارك تطرح أغنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي
التاريخ
9/20/2023 9:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستعد الفنانة السعودية داليا مبارك لطرح أحدث أغانيها بعنوان "مذللين الصعايب"، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ93، الذي يوافق 23 سبتمبر (أيلول) من كل عام، حيث يقدم النجوم في الإمارات والسعودية حفلات استثنائية لهذا الحدث.
وشوّقت داليا مبارك جمهورها في السعودية والإمارات لأغنيتها الجديدة بعنوان "مذللين الصعايب" عبر حسابها على منصة إكس، من خلال نشر مقطع فيديو من داخل الاستوديو وهي تغنيها، وسط تفاعل المتابعين.
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