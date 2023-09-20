آي إف إس تعلن تعيين هدى منصور رئيس تنفيذي للعمليات

دبي – أصداف نيوز :

أعلنت آي إف إس IFS ، الشركة العالمية الرائدة في مجال البرمجيات المؤسسية السحابية، عن تعيين هدى منصور رئيساً تنفيذياً للعمليات في آسيا والمحيط الهادي واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا. ويأتي التعيين ليكون شهادة جديدة على أداء الشركة المتميز، فيما تستمر في تنفيذ خططها الطموحة للنمو في المنطقة واستقطاب أفضل الخبراء في المجال لمواصلة ما حققته من نتائج استثنائية في النصف الأول من العام 2023.

ومن جانبه قال فينسنت كارفالهو، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا:“حققت IFS نموًا بارزًا في مسيرتها في المنطقة، ويسرني الترحيب بانضمام هدى إلينا رئيسًا تنفيذيًا للعمليات والتي تمتلك سجلًا من النجاحات المرموقة في قيادة التحول والنمو في الشركات، وتطوير الفرق العالمية وتحقيق القيمة الملموسة للعملاء، ما سيدعمنا في تسريع المضيّ قدمًا نحو تحقيق أهدافنا.”

يذكر أن هدى عملت قبل انضمامها إلى IFS لدى عدد من الشركات الدولية المرموقة في قطاع البرمجيات، ومنها SAP وأوراكل ومايكروسوفت، حيث شغلت مناصب متنوعة على المستويين الإقليمي والدولي كان آخرها قيادة ممارسات تحول عمليات الأعمال لدى SAP في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وحظيت هدى وقدراتها القيادية المتميزة بتقدير فوربس الشرق الأوسط، والتي أدرجتها ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في عام 2023. وجاء ذلك في أعقاب تكريم فوربس الشرق الأوسط لها كواحدة من أفضل 5 سيدات في مجال التكنولوجيا لعام 2022 ووجودها على قائمة أفضل 5 سيدات في مجال التكنولوجيا لعام 2022. قائمة فوربس لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط منذ عام 2018. وفي مارس 2023، تم تعيينها كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وتم اختيارها لرئاسة لجنة الاستدامة في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وهي عضو في قسم العمليات والتشغيل بلجنة مجلس التكنولوجيا لدى البنك. كما إنها عضو في مجلس ادارة غرفة التجارة الأمريكية منذ يونيو 2021 وشغلت منصب نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية بين سبتمبر 2020 وسبتمبر 2022.