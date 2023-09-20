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بيولي يحسم قراره بشأن إبراهيموفيتش

9/20/2023 8:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن آخر المستجدات بشأن إمكانية عمل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أسطورة ميلان، في صفوف الروسونيري
وتواجد إبراهيموفيتش، في تدريبات ميلان التي سبقت مباراة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، لمؤازرة اللاعبين بعد فضيحة الديربي، والخسارة أمام إنتر بخماسية لهدف.
وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإنه من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة عودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أسطورة ميلان، من جديد لصفوف الروسونيري، ولكن هذه المرة ضمن طاقم المدرب ستيفانو بيولي.
وأكدت الصحيفة، أنه في اليومين الماضيين، اجتمع مسؤولو ميلان مع إبراهيموفيتش، وكانت المقابلة الأولى عشية مواجهة نيوكاسل، وجمعته بالمدرب ستيفانو بيولي ولاعبي الفريق، بينما كانت الثانية في أحد الفنادق مع جيري كاردينالي، رئيس النادي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المقابلة الثانية، لم تكن لقاء عمل حقيقي، لكنها كانت عبارة عن جلسة دردشة ومعرفة ما يفكر فيه إبرا.
وتم ترشيح إبرا للعمل ضمن طاقم بيولي، أو كشخص على اتصال مع اللاعبين.
وأضافت الصحيفة، أن بيولي لن يعارض هذه الفكرة، خصوصًا وأن اللاعب السويدي السابق يمتلك علاقة مميزة مع اللاعبين.
ويستعد ميلان لمواجهة فيرونا، يوم السبت المقبل، على ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة للدوري الإيطالي.

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