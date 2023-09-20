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وزارة التربية تكشف عن خطة بشأن المدارس

9/20/2023 8:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مستشارة وزير التربية للتعليم المهني، فاطمة القطاونة إنه تم وضع خطة إجرائية تتضمن تحليل احتياجات سوق العمل الأردني لضمان رفع نسبة الملتحقين في التعليم المهني التقني.
وأكدت القطاونة أن الخطة تهدف لفهم الأولويات الاقتصادية لقطاعات التعليم والتدريب الفني والمهني الأردني والقطاعات التي يجدر ان تحظى بالأولوية والوحدات التي يجب اختيارها من مؤهلات مجلس تعليم إدارة الأعمال والتكنولوجيا "BTEC".
وشددت على ضرورة الاهتمام بحصول الطالب على وظيفة المستقبل ، للحد من نسبة البطالة، إذ طورت المؤهلات المهنية التقنية لتتواءم مع البيئة المحلية للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات المهارات الأردنية بما في ذلك المهارات الفنية والمهارات الأوسع نطاقا التي قام أصحاب العمل بإبرازها.
وأوضحت القطاونة، أن البرنامج التقني يطبق في 70 دولة ويعترف به في أرقى الجامعات العالمية، لضمانه مؤهلات علمية تقنية كانت في السابق تقتصر على الفروع الأكاديمية، لافتة إلى أن الدراسة الجامعية متاحة أمام خريجي المسار المهني بكافة التخصصات التقنية.
وبحسب القطاونة، يمكن للطالب استكمال الدراسة الجامعية حسب التخصص الذي درسه بعد نهاية الصف الثاني عشر وإنهاء المستوى الثالث من البرنامج التقني على شهادة الثانوية العامة التي ستؤهله للالتحاق في الجامعات الحكومية والخاصة.

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