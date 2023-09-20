وزارة التربية تكشف عن خطة بشأن المدارس

وزارة التربية تكشف عن خطة بشأن المدارس
التاريخ
9/20/2023 8:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قالت مستشارة وزير التربية للتعليم المهني، فاطمة القطاونة إنه تم وضع خطة إجرائية تتضمن تحليل احتياجات سوق العمل الأردني لضمان رفع نسبة الملتحقين في التعليم المهني التقني.
وأكدت القطاونة أن الخطة تهدف لفهم الأولويات الاقتصادية لقطاعات التعليم والتدريب الفني والمهني الأردني والقطاعات التي يجدر ان تحظى بالأولوية والوحدات التي يجب اختيارها من مؤهلات مجلس تعليم إدارة الأعمال والتكنولوجيا "BTEC".
وشددت على ضرورة الاهتمام بحصول الطالب على وظيفة المستقبل ، للحد من نسبة البطالة، إذ طورت المؤهلات المهنية التقنية لتتواءم مع البيئة المحلية للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات المهارات الأردنية بما في ذلك المهارات الفنية والمهارات الأوسع نطاقا التي قام أصحاب العمل بإبرازها.
وأوضحت القطاونة، أن البرنامج التقني يطبق في 70 دولة ويعترف به في أرقى الجامعات العالمية، لضمانه مؤهلات علمية تقنية كانت في السابق تقتصر على الفروع الأكاديمية، لافتة إلى أن الدراسة الجامعية متاحة أمام خريجي المسار المهني بكافة التخصصات التقنية.
وبحسب القطاونة، يمكن للطالب استكمال الدراسة الجامعية حسب التخصص الذي درسه بعد نهاية الصف الثاني عشر وإنهاء المستوى الثالث من البرنامج التقني على شهادة الثانوية العامة التي ستؤهله للالتحاق في الجامعات الحكومية والخاصة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN20092023000208011052ID1107106175
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.