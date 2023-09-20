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فيجو يثير الجدل بين جماهير ريال مدريد - صورة

9/20/2023 8:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار الأسطورة البرتغالي لويس فيجو، نجم ريال مدريد السابق، الجدل بين الجماهير المدريدية، من خلال صورة مع أساطير الميرنجي، في ملعب سانتياجو برنابيو.

ونشر فيجو، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورة تجمعه بالثلاثي، البرازيلي رونالدو وروبرتو كارلوس وديفيد بيكهام، من داخل ملعب البرنابيو.
وكتب فيجو تعليقا على الصورة، وقال: "هناك شيء كبير قادم.. من المدهش دائما أن نكون معا".
ولم يوضح فيجو ماذا يقصد بتعليقه، ليترك جماهير الريال في حيرة من أمرها.
جدير بالذكر، أن الرباعي تزامل في ريال مدريد، وكان بجوارهم الكثير من النجوم أبرزهم زين الدين زيدان وراؤول جونزاليس وإيكر كاسياس.




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