فيجو يثير الجدل بين جماهير ريال مدريد - صورة

ونشر فيجو، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورة تجمعه بالثلاثي، البرازيلي رونالدو وروبرتو كارلوس وديفيد بيكهام، من داخل ملعب البرنابيو.

وكتب فيجو تعليقا على الصورة، وقال: "هناك شيء كبير قادم.. من المدهش دائما أن نكون معا".

ولم يوضح فيجو ماذا يقصد بتعليقه، ليترك جماهير الريال في حيرة من أمرها.

جدير بالذكر، أن الرباعي تزامل في ريال مدريد، وكان بجوارهم الكثير من النجوم أبرزهم زين الدين زيدان وراؤول جونزاليس وإيكر كاسياس.









ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة