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تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

9/20/2023 8:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقررة ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.
وكانت المباراة ستجرى يوم 27 من الشهر الجاري، لكنها تأجلت حتى إشعار آخر، بسبب تعارضها مع موعد المواجهة الأولى للأهلي في دوري أبطال أفريقيا.
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة إياب دور 32 لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وسان جورج الإثيوبي يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري بينما سيلتقيان ذهابا يوم 24 من الشهر نفسه.
ولعب الأهلي ضد المصري في الجولة الأولى للدوري، أمس الثلاثاء، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، وفاز برباعية نظيفة، سجلها المغربي رضا سليم، وبيرسي تاو (هدفان)، وكريم فؤاد.

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