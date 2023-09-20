تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
التاريخ
9/20/2023 8:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقررة ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.
وكانت المباراة ستجرى يوم 27 من الشهر الجاري، لكنها تأجلت حتى إشعار آخر، بسبب تعارضها مع موعد المواجهة الأولى للأهلي في دوري أبطال أفريقيا.
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة إياب دور 32 لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وسان جورج الإثيوبي يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري بينما سيلتقيان ذهابا يوم 24 من الشهر نفسه.
ولعب الأهلي ضد المصري في الجولة الأولى للدوري، أمس الثلاثاء، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، وفاز برباعية نظيفة، سجلها المغربي رضا سليم، وبيرسي تاو (هدفان)، وكريم فؤاد.
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