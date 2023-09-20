مذكرة لإنشاء آلية للمشاورات السياسية بين الأردن وهندوراس

مذكرة لإنشاء آلية للمشاورات السياسية بين الأردن وهندوراس
التاريخ
9/20/2023 8:12:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية هندوراس إدواردو إنريكي، يوم الثلاثاء في نيويورك، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين الأردن وهندوراس.
كما ناقشت المباحثات، سبل تعزيز آفاق التعاون في العديد من المجالات.
ووقع الوزيران مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين بشأن إنشاء آلية للمشاورات السياسية .
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