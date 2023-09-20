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مذكرة لإنشاء آلية للمشاورات السياسية بين الأردن وهندوراس

9/20/2023 8:12:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية هندوراس إدواردو إنريكي، يوم الثلاثاء في نيويورك، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين الأردن وهندوراس.
كما ناقشت المباحثات، سبل تعزيز آفاق التعاون في العديد من المجالات.
ووقع الوزيران مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين بشأن إنشاء آلية للمشاورات السياسية .

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