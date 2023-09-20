مستوطنون ينصبون خيمة وحظيرة أغنام بمسافر يطا جنوب الخليل



وقال مراسل "وفا "، إن عددا من مستوطني "أفيجال" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بمسافر يطا، نصبوا تحت حماية جنود الاحتلال، خيمة وحظيرة أغنام بمحاذاة قرية شعب البطم، ونوه إلى أن المستوطنين صعدوا هجماتهم الاستيطانية على المسافر، بهدف إرغام مواطنيها على الرحيل بغية سرقة أراضيهم لتوسعة رقعة الاستيطان في المنطقة.

