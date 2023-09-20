مستوطنون ينصبون خيمة وحظيرة أغنام بمسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون ينصبون خيمة وحظيرة أغنام بمسافر يطا جنوب الخليل
التاريخ
9/20/2023 8:12:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نصب مستوطنون، اليوم الأربعاء، خيمة وحظيرة أغنام على أراضي المواطنين الفلسطينيين بمسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال مراسل "وفا "، إن عددا من مستوطني "أفيجال" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بمسافر يطا، نصبوا تحت حماية جنود الاحتلال، خيمة وحظيرة أغنام بمحاذاة قرية شعب البطم، ونوه إلى أن المستوطنين صعدوا هجماتهم الاستيطانية على المسافر، بهدف إرغام مواطنيها على الرحيل بغية سرقة أراضيهم لتوسعة رقعة الاستيطان في المنطقة.
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