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الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني

9/20/2023 8:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني وإسقاط طائرة من نوع "سو-24" و42 مسيرة خلال اليوم الماضي.


وصدت القوات الروسية خلال اليوم الماضي (الثلاثاء)، هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 70 عسكريا.


- على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 5 هجمات شنتها قوات كييف، وبلغت خسائر العدو حوالي 180 جنديا.


- في اتجاه جنوب دونيتسك، فقدت القوات الأوكرانية 135 عسكريا.


- على محور كوبيانسك دمرت القوات الروسية نظام الصواريخ المضادة للطائرات "M1097 Avenger" أمريكي الصنع.


- على محور كراسنو-ليمان صدت القوات الروسية هجومين شنتهما قوات كييف، وتمكنت من القضاء على حوالي 70 عسكريا.


- اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي، 4 صواريخ من نوع "ستورم شادو" بريطانية الصنع، و5 صواريخ تم إطلاقها من منظومات "هيمارس" الأمريكية.

RT

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