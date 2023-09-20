الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني
التاريخ
9/20/2023 8:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني وإسقاط طائرة من نوع "سو-24" و42 مسيرة خلال اليوم الماضي.
وصدت القوات الروسية خلال اليوم الماضي (الثلاثاء)، هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 70 عسكريا.
- على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 5 هجمات شنتها قوات كييف، وبلغت خسائر العدو حوالي 180 جنديا.
- في اتجاه جنوب دونيتسك، فقدت القوات الأوكرانية 135 عسكريا.
- على محور كوبيانسك دمرت القوات الروسية نظام الصواريخ المضادة للطائرات "M1097 Avenger" أمريكي الصنع.
- على محور كراسنو-ليمان صدت القوات الروسية هجومين شنتهما قوات كييف، وتمكنت من القضاء على حوالي 70 عسكريا.
- اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي، 4 صواريخ من نوع "ستورم شادو" بريطانية الصنع، و5 صواريخ تم إطلاقها من منظومات "هيمارس" الأمريكية.
RT
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