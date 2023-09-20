الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني



وصدت القوات الروسية خلال اليوم الماضي (الثلاثاء)، هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 70 عسكريا.



- على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 5 هجمات شنتها قوات كييف، وبلغت خسائر العدو حوالي 180 جنديا.



- في اتجاه جنوب دونيتسك، فقدت القوات الأوكرانية 135 عسكريا.



- على محور كوبيانسك دمرت القوات الروسية نظام الصواريخ المضادة للطائرات "M1097 Avenger" أمريكي الصنع.



- على محور كراسنو-ليمان صدت القوات الروسية هجومين شنتهما قوات كييف، وتمكنت من القضاء على حوالي 70 عسكريا.



- اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي، 4 صواريخ من نوع "ستورم شادو" بريطانية الصنع، و5 صواريخ تم إطلاقها من منظومات "هيمارس" الأمريكية.

RT