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الصيادلة: 9-10 دنانير سعر مطعوم الإنفلونزا في الصيدليات

9/20/2023 8:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة توفر مطعوم الإنفلونزا الموسمية في كافة صيدليات المملكة.


وقال العبابنة في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر مطعوم الإنفلونزا في الصيدليات يتراوح بين 9-10 دنانير، لافتا إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي المسؤولة عن تسعير الأدوية والمطاعيم داخل الصيدليات.


وأضاف أن المطعوم يعطى للأشخاص الأكثر عرضة للخطر من الإنفلونزا مثل الأشخاص كبار السن وأصحاب المناعة المتدنية، داعيا جميع الأشخاص إلى الحصول عليه نظرا لكونه يقاوم جميع أنواع الإنفلونزا.


وكانت أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق توفيرها لمطعوم الإنفلونزا الموسمية على أن يعطى مجانا للأطباء في أقسام الإسعاف والطوارئ كونهم يتعاملون مع المرضى بشكل مباشر والأشخاص كبار السن وخاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي وأمراض القلب والضغط والسكري والسرطان والسيدات اللواتي يخططن للحمل.


يذكر أن موسم الإنفلونزا في الأردن عادة يبدأ في شهر كانون الأول ويستمر حتى شباط من كل عام، وفق تصريحات سابقة لوزارة الصحة.

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