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شاهد.. ديدان داخل اللحمة المثلجة بإحدى الملاحم في لبنان

9/20/2023 8:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو متداول، شخص يعرض وجود الدود داخل اللحمة المثلجة. وقال الشخص الذي صور الفيديو انّه اشترى اللحمة من احدى الملاحم في لبنان .

لبنان 24

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