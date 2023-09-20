شاهد.. ديدان داخل اللحمة المثلجة بإحدى الملاحم في لبنان

شاهد.. ديدان داخل اللحمة المثلجة بإحدى الملاحم في لبنان
التاريخ
9/20/2023 8:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو متداول، شخص يعرض وجود الدود داخل اللحمة المثلجة. وقال الشخص الذي صور الفيديو انّه اشترى اللحمة من احدى الملاحم في لبنان .
لبنان 24
MENAFN21092023000208011052ID1107106167
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.