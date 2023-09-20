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رد طعن وزارة التربية في قضية مؤسسات التعليم الخاص

9/20/2023 8:12:35 AM
(MENAFN- Amman Net)
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  • تبقى الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. رد طعن وزارة التربية في قضية مؤسسات التعليم الخاص 09/20/2023 - 14:42 عمان ن

    ردت المحكمة الإدارية العليا الطعن الذي تقدم به وزير التربية والتعليم والأمين العام ومدير التربية والتعليم ومدير التعليم الخاص، في القضية التي رفعتها مؤسسات التعليم الخاص بخصوص طلب نقابة أطباء الأسنان إيداع مبالغ نقدية بدلاً عن أتعاب الأطباء من خلال صندوق النقابة.

    وقررت المحكمة برئاسة القاضي محمد الغرير وعضوية السادة القضاه سميح سمحان ورجا الشرايري والدكتور علي ابو حجيلة وعدنان فريحات، رد الطعن وبالتالي وقف قرار الوزارة بإيداع مبالغ لدى صندوق نقابة أطباء الأسنان بدلاً عن أتعاب الأطباء المتعاقدين مع مؤسسات التعليم الخاص، حيث أن شرط وقف تنفيذ القرارات المشكو منها متوافر بالطلب وأن قرار المحكمة الادارية موافقاً للقانون، وأن اسباب الطعن المقدم من وزير التربية وآخرين لا ترد عليه مما يتعين ردها، وفقاً للمحامي محمد أمين الكيلاني والمحامي علاء البلبيسي.

    وكانت 74 مدرسة ورياض أطفال خاصة توجهت للقضاء في قضية استيفاء نقابة أطباء الأسنان جزء من أتعاب الأطباء المتعاقدين مع المدارس الخاصة من خلال صندوق النقابة، وفق اتفاقية سابقة بين النقابة ووزارة التربية والتعليم، مما أدى لوقف ترخيص عدد من مؤسسات التعليم الخاص، بحسب ما ذكر عضو لجنة المؤسسات التعليمية في غرفة تجارة الأردن وعضو تجمع المدارس الخاصة، محمود جبر متعب في وقت سابق لراديو البلد.

    وزارة التربية التعليم الخاص نقابة أطباء الأسنان أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad

    • MENAFN20092023000209011053ID1107106166

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