إيلون ماسك يلمح بفرض رسوم على مستخدمي أكس.. حديث مواقع التواصل ( استمع)

إيلون ماسك يلمح بفرض رسوم على مستخدمي أكس.. حديث مواقع التواصل ( استمع)
التاريخ
9/20/2023 8:12:34 AM
(MENAFN- Amman Net) إيلون ماسك يلمح إلى أن جميع مستخدمي منصة "إكس" قد يضطرون إلى دفع رسوم مقابل استخدام هذه المنصة
فما هي ردود مستخدمي هذه المنصة على هذا التلميح؟
علق درويش : خليه.. راح يخسر وبعد شهر راح يشيل هاي الخاصية، متعودين عليه.
وعلق ريان بني سلامة : وبقلك الاردن بس الس بتدور مصاري.
في حين علق محمد ابو شيخة : هيني حذفته ما بلزمني.
محمد العبادي علق : محدا رح يدفع ارتاح مش كثير رح تتأثر حياتنا.
وأضاف قصي : ما بدنا اياها من اول ما حصلت على هالمنصة وامتلكتها وغيرت الشعار لم تعد المنصة لها قيمة ولم ادخلها من شكل الشعار بقرف حالي لأنه الي ماسك المنصة ولد صغير
وعلق مرتضى جواد : مستحيل يفرض رسوم لكن هذا الخبر للتلاعب بأسعار الاسهم.
وعلق يوسف عامر : برنامج راقي ومميز والرجل من حقه كلشي يسويه لأنه هو صاحب الحق.
وقال إيلون ماسك بأنه قد يطبق هذا القرار للحد ومواجهة الحسابات الآلية.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · إيلون ماسك يلمح بفرض رسوم على مستخدمي "أكس" .. حديث مواقع التواصل
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