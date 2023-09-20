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إيلون ماسك يلمح بفرض رسوم على مستخدمي أكس.. حديث مواقع التواصل ( استمع)

9/20/2023 8:12:34 AM
(MENAFN- Amman Net) إيلون ماسك يلمح إلى أن جميع مستخدمي منصة "إكس" قد يضطرون إلى دفع رسوم مقابل استخدام هذه المنصة
فما هي ردود مستخدمي هذه المنصة على هذا التلميح؟

علق درويش : خليه.. راح يخسر وبعد شهر راح يشيل هاي الخاصية، متعودين عليه.

وعلق ريان بني سلامة : وبقلك الاردن بس الس بتدور مصاري.

في حين علق محمد ابو شيخة : هيني حذفته ما بلزمني.

محمد العبادي علق : محدا رح يدفع ارتاح مش كثير رح تتأثر حياتنا.

وأضاف قصي : ما بدنا اياها من اول ما حصلت على هالمنصة وامتلكتها وغيرت الشعار لم تعد المنصة لها قيمة ولم ادخلها من شكل الشعار بقرف حالي لأنه الي ماسك المنصة ولد صغير

وعلق مرتضى جواد : مستحيل يفرض رسوم لكن هذا الخبر للتلاعب بأسعار الاسهم.

وعلق يوسف عامر : برنامج راقي ومميز والرجل من حقه كلشي يسويه لأنه هو صاحب الحق.

وقال إيلون ماسك بأنه قد يطبق هذا القرار للحد ومواجهة الحسابات الآلية.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · إيلون ماسك يلمح بفرض رسوم على مستخدمي "أكس" .. حديث مواقع التواصل

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