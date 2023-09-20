السمهوري: قرار تقليص مقاعد الطب غير صائب وينتهك الدستور الأردني

وقال رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري في حديث لـ راديو البلد بأن تقليص مقاعد الطب بسبب وجود فائض من الأطباء والبطالة في صندوق الأطباء هو منطق غير مقبول من حيث المبدأ، حيث أن الدولة وفقا للدستورالأردني تكفل العمل والتعليم للمواطن لتوجيه الاقتصاد والنهوض به.

ووفقا للمادة (6) من العهد الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أوجبت على الدول الأطراف الموقعة على هذا العهد صون حق الإنسان بأن يختار العمل الذي يريد أن يكسب رزقه منه بحرية دون قيود.

كما ذكر أن المادة (6) من الدستور الأردني التي تنص على أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، لذا لا يجوز فرض قيد على فئة معينة، مضيفا أن هذا القرار غير صائب وينتهك الدستور الأردني وعبارة عن تقييد لحقوق الإنسان من اختيار عمله في المستقبل.