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السمهوري: قرار تقليص مقاعد الطب غير صائب وينتهك الدستور الأردني

9/20/2023 8:12:33 AM
(MENAFN- Amman Net) مع تأكيد وزارة التعليم العالي بعدم تراجعها عن قرار تقليص مقاعد الطب في الجامعات الرسمية، تؤكد جمعية جذور لحقوق المواطن على العديد من الحقوق المكفولة للمواطن في الدستور والعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن يأتي في مقدمتها حق العمل، إذ يرى الطالب أن التعليم الذي حصل عليه بتنوعه الأكاديمي والمهني يجب أن يمهد الطريق لممارسة مهنهم بحرية دون وجود أي عقبات تحول دون تحقيق هذا الحق.

وقال رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري في حديث لـ راديو البلد بأن تقليص مقاعد الطب بسبب وجود فائض من الأطباء والبطالة في صندوق الأطباء هو منطق غير مقبول من حيث المبدأ، حيث أن الدولة وفقا للدستورالأردني تكفل العمل والتعليم للمواطن لتوجيه الاقتصاد والنهوض به.

ووفقا للمادة (6) من العهد الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أوجبت على الدول الأطراف الموقعة على هذا العهد صون حق الإنسان بأن يختار العمل الذي يريد أن يكسب رزقه منه بحرية دون قيود.

كما ذكر أن المادة (6) من الدستور الأردني التي تنص على أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، لذا لا يجوز فرض قيد على فئة معينة، مضيفا أن هذا القرار غير صائب وينتهك الدستور الأردني وعبارة عن تقييد لحقوق الإنسان من اختيار عمله في المستقبل.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الدكتور فوزي السمهوري يؤكد على حق الطلبة في حرية ممارسة مهنهم وفق الدستور والعهود الدولية

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