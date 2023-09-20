أبو مويس وزيارة يبحثان احتياجات قطاعي التربية والتعليم العالي من المشاريع

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة احتياجات وزارتي التربية والتعليم العالي من المشاريع المختلفة، مؤكدين استمرار المتابعة الحثيثة لضمان توفير أفضل الخدمات التعليمية للطلبة؛ من مبدأ الاستثمار الأمثل في قطاع التعليم.

وحضر اللقاء وكيل "التعليم العالي" د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الأشغال م. ذوقان العطاونة.







