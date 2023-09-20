أبو مويس وزيارة يبحثان احتياجات قطاعي التربية والتعليم العالي من المشاريع

أبو مويس وزيارة يبحثان احتياجات قطاعي التربية والتعليم العالي من المشاريع
التاريخ
9/20/2023 8:12:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، مع وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة احتياجات وزارتي التربية والتعليم العالي من المشاريع التطويرية.
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة احتياجات وزارتي التربية والتعليم العالي من المشاريع المختلفة، مؤكدين استمرار المتابعة الحثيثة لضمان توفير أفضل الخدمات التعليمية للطلبة؛ من مبدأ الاستثمار الأمثل في قطاع التعليم.
وحضر اللقاء وكيل "التعليم العالي" د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الأشغال م. ذوقان العطاونة.
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