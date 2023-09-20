اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في القدس ورام الله

(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:
السبت 23/9/2023:
جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل مصنع سنقرط والمجاورين , المتطورة للأدوية والمجاورين , فلل العويسي والمجاورين , كسارات العمواسي , مصنع العداسي والمجاورين , مخماس فن لاند والمجاورين , الأمن الوقائي والمجاورين , محطة الغاز والمجاورين , كسارات ازمقنا والمجاورين , المدارس الفرنسية والمجاورين , كراج الشافعي والمجاورين , جزء من بيتونيا وتشمل منطقة وادي الدير , مستودعات الكوكاكولا في بالوع بيتونيا والمجاورين , إسكان الجنان والمجاورين , إسكان شام مقابل كازية أبو لطفي والمجاورين.
الأحد
24/9/2023 :
قرية رافات , عرابي للسيارات والمجاورين , مجمع الاتحاد والمجاورين , ساندكو لمواد البناء والمجاورين , كازية الهدى والمجاورين , شركة الفقيه للسيارات والمجاورين , فندق الروكي والمجاورين , مضخة مجاري الماصيون والمجاورين , إسكان الياقوت والمجاورين , مؤسسة ماس والمجاورين , شركة سليمان سنقرط والمجاورين , مطبعة ادكيدك والمجاورين , مصنع حسونة والمجاورين , شركة كسارات الطريفي رافات والمجاورين , مصنع مجدي قنديل والمجاورين , جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل مضخة المجاري والمجاورين , عمارة البرج – إيفيكو والمجاورين , شركة كيا والمجاورين , كسارة محمد نوح والمجاورين , مستودعات اليونيبال – التوريدات الطبية والمجاورين , وزارة الخارجية والمجاورين , عمارة أبراج هاوس والمجاورين , مبنى الاستخبارات العسكرية والمجاورين , مباني الأمن الوطنية والمجاورين , كرارة للرخام والجرانيت والمجاورين , الأمريكية للأثاث والمجاورين , أوراستل للأثاث والمجاورين.
وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
MENAFN20092023000205011050ID1107106162