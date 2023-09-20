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اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في القدس ورام الله

9/20/2023 8:12:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

السبت 23/9/2023:

جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل مصنع سنقرط والمجاورين , المتطورة للأدوية والمجاورين , فلل العويسي والمجاورين , كسارات العمواسي , مصنع العداسي والمجاورين , مخماس فن لاند والمجاورين , الأمن الوقائي والمجاورين , محطة الغاز والمجاورين , كسارات ازمقنا والمجاورين , المدارس الفرنسية والمجاورين , كراج الشافعي والمجاورين , جزء من بيتونيا وتشمل منطقة وادي الدير , مستودعات الكوكاكولا في بالوع بيتونيا والمجاورين , إسكان الجنان والمجاورين , إسكان شام مقابل كازية أبو لطفي والمجاورين.


الأحد
24/9/2023 :

قرية رافات , عرابي للسيارات والمجاورين , مجمع الاتحاد والمجاورين , ساندكو لمواد البناء والمجاورين , كازية الهدى والمجاورين , شركة الفقيه للسيارات والمجاورين , فندق الروكي والمجاورين , مضخة مجاري الماصيون والمجاورين , إسكان الياقوت والمجاورين , مؤسسة ماس والمجاورين , شركة سليمان سنقرط والمجاورين , مطبعة ادكيدك والمجاورين , مصنع حسونة والمجاورين , شركة كسارات الطريفي رافات والمجاورين , مصنع مجدي قنديل والمجاورين , جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل مضخة المجاري والمجاورين , عمارة البرج – إيفيكو والمجاورين , شركة كيا والمجاورين , كسارة محمد نوح والمجاورين , مستودعات اليونيبال – التوريدات الطبية والمجاورين , وزارة الخارجية والمجاورين , عمارة أبراج هاوس والمجاورين , مبنى الاستخبارات العسكرية والمجاورين , مباني الأمن الوطنية والمجاورين , كرارة للرخام والجرانيت والمجاورين , الأمريكية للأثاث والمجاورين , أوراستل للأثاث والمجاورين.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.


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