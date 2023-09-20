اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في القدس ورام الله

السبت 23/9/2023:

جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل مصنع سنقرط والمجاورين , المتطورة للأدوية والمجاورين , فلل العويسي والمجاورين , كسارات العمواسي , مصنع العداسي والمجاورين , مخماس فن لاند والمجاورين , الأمن الوقائي والمجاورين , محطة الغاز والمجاورين , كسارات ازمقنا والمجاورين , المدارس الفرنسية والمجاورين , كراج الشافعي والمجاورين , جزء من بيتونيا وتشمل منطقة وادي الدير , مستودعات الكوكاكولا في بالوع بيتونيا والمجاورين , إسكان الجنان والمجاورين , إسكان شام مقابل كازية أبو لطفي والمجاورين.





الأحد

24/9/2023 :

قرية رافات , عرابي للسيارات والمجاورين , مجمع الاتحاد والمجاورين , ساندكو لمواد البناء والمجاورين , كازية الهدى والمجاورين , شركة الفقيه للسيارات والمجاورين , فندق الروكي والمجاورين , مضخة مجاري الماصيون والمجاورين , إسكان الياقوت والمجاورين , مؤسسة ماس والمجاورين , شركة سليمان سنقرط والمجاورين , مطبعة ادكيدك والمجاورين , مصنع حسونة والمجاورين , شركة كسارات الطريفي رافات والمجاورين , مصنع مجدي قنديل والمجاورين , جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل مضخة المجاري والمجاورين , عمارة البرج – إيفيكو والمجاورين , شركة كيا والمجاورين , كسارة محمد نوح والمجاورين , مستودعات اليونيبال – التوريدات الطبية والمجاورين , وزارة الخارجية والمجاورين , عمارة أبراج هاوس والمجاورين , مبنى الاستخبارات العسكرية والمجاورين , مباني الأمن الوطنية والمجاورين , كرارة للرخام والجرانيت والمجاورين , الأمريكية للأثاث والمجاورين , أوراستل للأثاث والمجاورين.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.



