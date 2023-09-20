استمرار انخفاض الاسترليني مقابل الدولار
التاريخ
9/20/2023 8:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - واصل الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، تراجعه أمام الدولار واليورو، رغم الأخبار الاقتصادية الجيدة في المملكة المتحدة، التي تفيد بأن التضخم انخفض إلى 6.7% في آب الماضي من 6.8 % في تموز.
ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني أمام العملتين اليوم عند 1.237 دولار و 1.155 يورو.
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