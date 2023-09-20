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استمرار انخفاض الاسترليني مقابل الدولار

9/20/2023 8:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، تراجعه أمام الدولار واليورو، رغم الأخبار الاقتصادية الجيدة في المملكة المتحدة، التي تفيد بأن التضخم انخفض إلى 6.7% في آب الماضي من 6.8 % في تموز.


ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني أمام العملتين اليوم عند 1.237 دولار و 1.155 يورو.


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