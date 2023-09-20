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الدولار يحافظ على استقراره قبيل قرار الفائدة

9/20/2023 8:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ظل الدولار قوياً أمام عملات رئيسة منافسة اليوم، قبل قرار منتظر يتعلق بأسعار الفائدة الأمريكية، سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، في حين واصل الين التحرك بالقرب من أدنى مستوى له في عشرة أشهر.
ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، تغيرا يذكر، ليستقر عند 105.17 نقطة بينما يترقب المتداولون قرار الاحتياطي الاتحادي.
وتتوقع الأسواق بشكل كبير أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند 5.25 - 5.50 % مما يضع التركيز على التوجهات المستقبلية للبنك المركزي.

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