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حالات الإفلاس في هذه الدولة تقفز 176% في 2023

9/20/2023 8:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الأميركية لأعلى مستوى منذ الثمانينيات بالضغط على الشركات.


وتخلفت ما يصل إلى 69 شركة أميركية عن سداد ديونها، خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 176% عن نفس الفترة من عام 2022.


وشهد شهر آب الماضي على وجه الخصوص 16 حالة من عدم سداد، وهو الأعلى منذ عام 2009، عندما كان الاقتصاد لا يزال يواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية.


كان قطاع الإعلام والترفيه هو الأكثر تأثراً بأزمة الائتمان هذا العام، وشهدت حالات التخلف عن السداد من يناير إلى أغسطس ارتفاعاً بستة أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 حالة.


وتكافح الشركات الأميركية لدفع ديونها، بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض القياسية بأكثر من 500 نقطة أساس، خلال أكثر من عام لكبح التضخم.

كما أن الضغوط المتزايدة المرتبطة بالديون في قطاع الشركات تدفع المزيد من الشركات إلى الإفلاس.

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