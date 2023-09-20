33.4 مليون دينار قروض قدمتها البنوك الأردنية حتى نهاية تموز الماضي

33.4 مليون دينار قروض قدمتها البنوك الأردنية حتى نهاية تموز الماضي
التاريخ
9/20/2023 8:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - ارتفع إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية (القروض) التي قدمتها البنوك المرخصة في الأردن بمقدار (810) آلاف دينار، بعد أن بلغ رصيد إجمالي التسهيلات مع نهاية شهر تموز الماضي ( 33 مليون و 401 ألف و500 دينار) مقابل ( 32 مليون و 591 ألف و500 دينار) نهاية عام 2022.
وقالت بيانات البنك المركزي التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، في تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية، إن رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة ارتفع بمقدار ( 733 ألف و400 دينار) بعد أن سجل مع نهاية شهر تموز الماضي ( 42 مليون و 840 ألف و100 دينار) مقابل ( 42 مليون و106 آلاف و700 دينار) نهاية عام 2022.
ووصل حجم السيولة المحلية إلى ( 42 مليون و159 ألف و200 دينار) مقابل ( 41 مليون و 681 ألف و700) دينار نهاية عام 2022.
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