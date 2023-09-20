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33.4 مليون دينار قروض قدمتها البنوك الأردنية حتى نهاية تموز الماضي

9/20/2023 8:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - ارتفع إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية (القروض) التي قدمتها البنوك المرخصة في الأردن بمقدار (810) آلاف دينار، بعد أن بلغ رصيد إجمالي التسهيلات مع نهاية شهر تموز الماضي ( 33 مليون و 401 ألف و500 دينار) مقابل ( 32 مليون و 591 ألف و500 دينار) نهاية عام 2022.

وقالت بيانات البنك المركزي التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، في تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية، إن رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة ارتفع بمقدار ( 733 ألف و400 دينار) بعد أن سجل مع نهاية شهر تموز الماضي ( 42 مليون و 840 ألف و100 دينار) مقابل ( 42 مليون و106 آلاف و700 دينار) نهاية عام 2022.


ووصل حجم السيولة المحلية إلى ( 42 مليون و159 ألف و200 دينار) مقابل ( 41 مليون و 681 ألف و700) دينار نهاية عام 2022.

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