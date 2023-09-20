‏الدستورية تحجز طعن المعاشات الاستثنائية للحكم 18 أكتوبر المقبل

حجزت المحكمة الدستورية الطعن المعترض على الرواتب الاستثنائية الممنوحة للقياديين دون المواطنين بادعاء مخالفتها لمبدأ المساواة المكفول دستورا، للحكم 18 أكتوبر المقبل.

ويطالب الطعن بالقضاء ببطلان المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية لعدم وضعها معيارا واضحا باستحقاق المعاش الاستثنائي وتركها مطلقة التفسير والتطبيق.

وبشأن قرار مجلس الوزراء بوقف قراره السابق بمنح معاشات استثنائية للقياديين، لفت الطعن إلى أن وقف القرار لا يعني إلغاءه، مشيرا إلى أنه من الممكن إعادة تطبيقه مجددا.