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الدستورية تحجز الحكم في الطعن المعترض على المعاشات الاستثنائية للحكم 18 أكتوبر

9/20/2023 8:06:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
حجزت المحكمة الدستورية الطعن المعترض على الرواتب الاستثنائية الممنوحة للقياديين دون المواطنين بادعاء مخالفتها مبدأ المساواة المكفول دستورا، للحكم 18 أكتوبر المقبل.
ويطالب الطعن بالقضاء ببطلان المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية لعدم وضعها معيارا واضحا باستحقاق المعاش الاستثنائي وتركها مطلقة التفسير والتطبيق.
وبشأن قرار مجلس الوزراء وقف قراره السابق بمنح معاشات استثنائية للقياديين، أشار الطعن إلى أن وقف القرار لا يعني إلغاءه، لافتا إلى أنه من الممكن إعادة تطبيقه مجددا.
من جهة اخرى، حجزت المحكمة الدستورية ثلاثة طعون باللائحة الخاصة بمعادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة، والتي تمنع الجمع بين العمل والدراسة، للحكم 25 أكتوبر و8 نوفمبر المقبلين.
والطعون المحجوزة تخص القطاع الخاص الباب الثالث، والقطاع الخاص الباب الخامس، وموظفي الدولة لمرحلة الماجستير.

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