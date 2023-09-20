الدستورية تحجز الحكم في الطعن المعترض على المعاشات الاستثنائية للحكم 18 أكتوبر

الدستورية تحجز الحكم في الطعن المعترض على المعاشات الاستثنائية للحكم 18 أكتوبر
التاريخ
9/20/2023 8:06:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
حجزت المحكمة الدستورية الطعن المعترض على الرواتب الاستثنائية الممنوحة للقياديين دون المواطنين بادعاء مخالفتها مبدأ المساواة المكفول دستورا، للحكم 18 أكتوبر المقبل.
ويطالب الطعن بالقضاء ببطلان المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية لعدم وضعها معيارا واضحا باستحقاق المعاش الاستثنائي وتركها مطلقة التفسير والتطبيق.
وبشأن قرار مجلس الوزراء وقف قراره السابق بمنح معاشات استثنائية للقياديين، أشار الطعن إلى أن وقف القرار لا يعني إلغاءه، لافتا إلى أنه من الممكن إعادة تطبيقه مجددا.
من جهة اخرى، حجزت المحكمة الدستورية ثلاثة طعون باللائحة الخاصة بمعادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة، والتي تمنع الجمع بين العمل والدراسة، للحكم 25 أكتوبر و8 نوفمبر المقبلين.
والطعون المحجوزة تخص القطاع الخاص الباب الثالث، والقطاع الخاص الباب الخامس، وموظفي الدولة لمرحلة الماجستير.
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