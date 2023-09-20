كلوي كارداشيان تكشف فجوة في وجهها



وكتبت المؤسسة المشاركة لشركة Good American جنباً إلى جنب مع سلسلة من اللقطات، التي نشرتها على إنستغرام "بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون أنني كنت أعاني من سرطان الجلد على وجهي. كان علي إزالة ورم من خدي، كنت أعاني من فجوة كبيرة".

وشاركت كلوي وهي أم لطفلين، تبلغ من العمر 39 عاماً، صوراً لخدها قبل وبعد، بما في ذلك لقطات مقربة لغرزها بعد الجراحة. وأظهرت صور أخرى الانبعاج الملحوظ في وجهها نتيجة عملية الإزالة، والتي كشفت كارداشيان أنها تمتلئ الآن بالحقن التجميلية.

وأضافت كلوي "لقد انتظرت أكثر من تسعة أشهر حتى أتمكن من ملء هذا بالمناسبة. "الصبر هو أهم شيء، وبالطبع علينا أن نتأكد من الناحية الطبية أن كل شيء آمن". وأضافت نجمة تلفزيون الواقع أن ملء خدها سيكون دائماً شيئاً يتعين عليها القيام به.

وكتبت كلوي إلى جانب صور سيلفي تظهر نتائج جولة واحدة من الحقن: "أبدو مجنونة في هذه الصور، ولكني سعيدة لأن وجهي يعود ببطء إلى طبيعته. كما شكرت نجمة“كارداشيانز” جراح بيفرلي هيلز الدكتور جارث فيشر على إزالة الورم بعناية، بحسب موقع بيج 6.

كما حثت كلوي الملايين من متابعيها على إجراء فحوصات متكررة لسرطان الجلد. وأضافت "لم أتخيل أبداً أن هذه البقعة الصغيرة ستتحول إلى سرطان، ولا أستطيع أن أتخيل ما كان يمكن أن يحدث لو لم أذهب إلى الطبيب لفحصها".