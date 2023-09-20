عم دور ع ولادي .. دموع مسنّ فلسطيني تبكي درنة

فقد أطلّ الرجل بمقطع فيديو، أدمى به قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يروي مأساة فقدانه 6 من أولاده.

وأكد الرجل المسن أنه لا يعلم عن فلذات أكباده شيئاً منذ يوم الكارثة الأحد الماضي.

ومن دون أي إنذار، خانته عيناه وبدأت الدموع تنهمر منهما لتشرح حرقة قلب عمرها 10 أيام!.

"كارثة الكوارث" يشار إلى أن 10 أيام مرت على كارثة السيول والفيضانات التي جرفت الآلاف في درنة بالشرق الليبي، تاركة المدينة أثراً بعد عين.

فيما تستمر أعمال فرق الإنقاذ والإغاثة ليلاً نهاراً، بحثاً عن جثث المفقودين تحت الركام وفي البحر أيضاً، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الأربعاء.

كما أشار إلى أن عمليات انتشال الجثث صعبة ومعقدة، جراء الركام، فضلا عن تواجد العديد من المفقودين في البحر أيضا.

وأوضح أن مشاكل الاتصالات مستمرة، وسط انقطاع الإنترنت لليوم الثاني على التوالي بسبب الصيانة.