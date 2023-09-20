بديلان محتملان لمدرب الفيصلي

وتعرض الغرايري لانتقادات على امتداد اليومين الماضيين حول إدارته للمباراة، وحمله كثيرون مسؤولية الخسارة.

وانصبت الانتقادات حول سبب تبديله نجم الفريق أمين الشناينة وعدم الدفع بيوسف أبو جلبوش في المباراة رغم التأكيد قبلها أنه سيكون ضمن التشكيل.

ولم يحضر الغرايري المؤتمر الصحفي قبل وبعد مباراة ناساف وذلك لعدم حصوله على شهادة تدريب "PRO" التي يشترطها الاتحاد الآسيوي.

ويتردد أن إدارة نادي الفيصلي ستعقد جلسة مع الغرايري خلال الساعات المقبلة للوقوف على سبب خسارة المباراة، وربما يتم خلالها فسخ عقده.

وفي حال فسخ عقد الغرايري الذي تسلم مهمته قبل شهر خلفا لجمال أبو عابد، فإن أبرز المرشحين لتولي المهمة حتى الآن جمال محمود والمونتينيغري نيبويشا، بحسب كووورة.

وينافس الفيصلي الذي يشارك في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي والسد القطري.

وسيلعب الفيصلي المباراة المقبلة بالمجموعة خارج الأرض ضد الشارقة.

