بديلان محتملان لمدرب الفيصلي
التاريخ
9/20/2023 7:21:35 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- لم تتضح بعد رؤية مجلس إدارة نادي الفيصلي حول مستقبل الجهاز الفني بقيادة التونسي غازي الغرايري، بعد الخسارة على أرضه من ناساف الأوزبكي 0-1 في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا، الاثنين الماضي.
وتعرض الغرايري لانتقادات على امتداد اليومين الماضيين حول إدارته للمباراة، وحمله كثيرون مسؤولية الخسارة.
وانصبت الانتقادات حول سبب تبديله نجم الفريق أمين الشناينة وعدم الدفع بيوسف أبو جلبوش في المباراة رغم التأكيد قبلها أنه سيكون ضمن التشكيل.
ولم يحضر الغرايري المؤتمر الصحفي قبل وبعد مباراة ناساف وذلك لعدم حصوله على شهادة تدريب "PRO" التي يشترطها الاتحاد الآسيوي.
ويتردد أن إدارة نادي الفيصلي ستعقد جلسة مع الغرايري خلال الساعات المقبلة للوقوف على سبب خسارة المباراة، وربما يتم خلالها فسخ عقده.
وفي حال فسخ عقد الغرايري الذي تسلم مهمته قبل شهر خلفا لجمال أبو عابد، فإن أبرز المرشحين لتولي المهمة حتى الآن جمال محمود والمونتينيغري نيبويشا، بحسب كووورة.
وينافس الفيصلي الذي يشارك في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي والسد القطري.
وسيلعب الفيصلي المباراة المقبلة بالمجموعة خارج الأرض ضد الشارقة.
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