إحياء صناعة القش في الاردن بتوقيع 3 سيدات

كانت البداية عندما التحقت كل من تهاني ونور (42 عاما) وأسيل (34 عاما)، عام 2017 ببرنامج تدريبي مع إحدى المنظمات الدولية وبالتعاون مع إحدى الجامعات الأوروبية، يهدف إلى إعادة ترميم سقوف المنازل التراثية المصنوعة من القصب.

لكن تطور الأمر معهن وأصبحن فيما بعد، رائدات في حرفة صناعة القش، ووجهة للباحثين عن الإبداع في مركز زوار مدينة أم قيس الأثرية، التابع للجمعية الملكية لحماية الطبيعة (مستقلة).

ومن داخل المركز التقت "الأناضول" بالسيدات الأردنيات المتواجدات في مكان عملهن لساعات طويلة من اليوم، للإطلاع على قصتهن والوقوف على أسباب نجاحهن.

وكانت السيدات تتسابقن من أجل الحديث عن تجربتهن مع تلك الحرفة، إذ تكمل كل واحدة منهن كلام الأخرى، كأنهن يردن التأكيد على فخرهن واعتزازهن بما وصلن إليه.

ووصفت السيدات أنفسهن بأنهن "الوحيدات بالأردن من يعملن على جميع الخامات"، في إشارة واضحة إلى تنوع المواد التي يستخدمنها في حرفتهن.

وقالت إحداهن إن الفكرة بدأت عام 2017، بعد التحاقهن ببرنامج تدريبي لإعادة ترميم سقوف البيوت التراثية، مدته 40 يوما.

وخلال حصولهن على التدريبات اللازمة في مجال ترميم الأسقف التراثية، اقترحت إحدى المشاركات استكمال المدة المتبقية من البرنامج التدريبي، بالعمل في لحاء (قشور) الموز.

ولإتمام تلك المهمة، استعانت السيدات بمدربة خاصة من منطقة مجاورة لهن، متخصصة في استخدام لحاء الموز كمادة خام.

وقلن للأناضول: "بعد انتهاء الفترة التدريبية، منحنا مجموعة من الباحثين الألمان من جامعة هامبورغ عام 2018 فرصة تخصيص إحدى غرف المركز (حيث عقد البرنامج التدريبي) لمساعدتهن في الاستمرار في العمل الحرفي".

وأوضحن: "كنا حينها 9 سيدات، قبل أن ينتهي بنا الحال إلى 3 فقط، حيث تركت النساء الأخريات المشروع لغياب المردود المالي".





*استمرارية من أجل خدمة المجتمع

استمرت السيدات في تطوير عملهن، إيمانا منهن بأن تلك الحرفة هي "ميراث الآباء والأجداد وإحدى طرق خدمة المجتمع".

وأشرن إلى أن ما دعم استمراريتهن أن منطقتهن تشتهر بزراعة القمح، لذا أدخلن على الحرفة، أعواد قش القمح والذي يسمى "القصل"، وأعواد الحلفة أو ما يعرف بـ"البوط"، وهي نباتات بحرية تنمو على أطراف الينابيع والسدود.

وأوضحن للأناضول: "كان هدفنا منذ البداية بأن نكون سيدات منتجات، ونقدم ما يخدم مجتمعنا".

وأردفت تهاني: "كل مكان له هوية تميزه عن غيره، ومنطقتنا هنا تتميز بقصل القمح، وليس بالضرورة أن يكون لك طاولة ومكتب حتى يكون لك وظيفة، هذه الحرفة على الرغم من صعوبتها لكنها ممتعة".

أما أسيل، التي تحمل شهادة جامعية في ترميم التراث، فاعتبرت أن تعليمها لم يؤمن لها الوظيفة التي كانت تطمح إليها، لذا فضلت العمل الحرفي.

وقالت: "أكملت دراستي الجامعية، ولكن لم أحصل على فرص عمل، وعندما تعلمت هذه الحرفة مع نور وتهاني، تمكنت من تأمين عمل".

فيما تحدثت نور عن عملية الإنتاج ذاتها، مؤكدة أن الوصول إلى الهدف، يخفف من حدة المجهود والتعب.

وأضافت: "تحتاج المنتجات لوقت طويل حتى يتم إنجازها، والحقيقة أنه عندما أراها بصورتها النهائية، أنسى كل التعب".

أما عن كمية الانتاج، قالت السيدات إن الإنتاج الشهري لكل واحدة منهن يتراوح ما بين 50 و 60 قطعة، بعضها يحتاج لساعات عمل وبعضها لأيام.

وأشرن إلى أن منتجاتهن تتنوع بين "الأطباق و السلال، والمقاعد والطاولات"، وأن الأسعار بالنسبة للقطعة الواحدة تتراوح ما بين 60 و 150 دينارا (84 و 211 دولارا)".





* غياب الدعم

ودللن على قلة الدعم المقدم لهن بقولهم: "بيتر أستاذ زائر من ألمانيا، أعطانا من جيبه الخاص مبلغا ماليا لشراء مكيف هواء".

وكشفن على أن السائح الأجنبي هو الذي يولي اهتماما بهن، إضافة إلى بعض أصحاب الذوق الرفيع والباحثين عن إضافة لمسات جمالية لمنازلهم.

وبأسلوب ينم عن فخرهن، كشفت السيدات عن عقد دورات تدريبية في حرفة صناعة القش، لعدد من السياح الأجانب.

وتقع مدينة "أم قيس" على بعد 28 كيلو مترا من محافظة إربد شمالي الأردن، وتعود جذورها التاريخية للحقبة اليونانية باعتبارها من مدن الحلف الروماني (ضم 10 مدن في بدايته)، فيما لقبت "أم قيس" بمدينة الحكماء والفلاسفة كما اشتهرت في ذلك الزمن بالعديد من الشعراء.

وأعطى الموقع الجغرافي المميز لهذه المدينة أهمية كبيرة، إذ أنها تطل على نهر اليرموك وهضبة الجولان وبحيرة طبريا.