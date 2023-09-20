صور- تشييع جثمان الشهيد رضوان شرق خان يونس

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس باتجاه مسقط رأس الشهيد في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، لإلقاء نظرة الوداع من الأهل والمحبين، ثم إلى مسجد حمزة في البلدة لأداء صلاة الجنازة على جثمانه، ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وشارك في التشييع مئات المواطنين وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، وسط ترديد هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في غزة وجنين وأريحا وكل المدن والمخيمات، وتضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديداً باعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى.

وكان الشاب رضوان قد استُشهد جراء إصابته برصاصة في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال قمع تظاهرات على مقربة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، إضافة إلى إصابة 11 مواطناً بجروح مختلفة.



