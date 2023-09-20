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بابا وليد خليك قوي بقلم : عيسى قراقع

9/20/2023 7:11:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بقلم : عيسى قراقع


أمام هذا الصلف الاسرائيلي العنصري برفض الإفراج المبكر عن المناضل الأسير وليد دقة ، والذي أكمل حكمه في آذار 2023 ، ويعاني من مرض تليف النخاع وهو نوع نادر من السرطان ويزداد وضعه الصحي سوءا ،وأمام فشل كل الجهود القانونية في إنقاذ وليد الذي مورس بحقه إجراء تعسفيا مستهجنا باضافة عامين على حكمه الأصلي بحجة تهريب هاتف خلوي الى السجن ، وقفت طفلته الجميلة ميلاد ابنة الثلاث سنوات والتي خلقت بنطفة مهربة امام البحر والناس والشعوب والأمم وخاطبت والدها والدموع تغمر وجهها البريء: بابا وليد خليك قوي.

إن قوى الشر والاستعمار والفاشية تحالفت على الأسير وليد دقة : الجدران والاسمنت والقمع والقوانين الانتقامية، تجمعت كلها لتشكل حائطا سميكا مسلحا ومصفحا لمنع الافراج عن وليد وتركه يذوب في مرضه رويدا رويدا، وقد رأت ميلاد كل اجهزة الحكومة الصهيونية من جيش ومخابرات وقضاة ووزراء وبرلمانيين وأطباء وسجانين يشكلون سدا منيعا أمام كل المطالبات والنداءات التي تدعو بالإفراج عن وليد وإنقاذ حياته وحياة المئات من الاسرى المرضى الغارقين
في
اوجاعهم.

MENAFN20092023000205011050ID1107105889

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