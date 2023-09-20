تشارلز بباريس في أول زيارة رسمية له منذ توليه العرش

يهدف كل من الإليزيه وقصر باكنغهام، من خلال هذه الزيارة، إلى إظهار القرب والصداقة بين فرنسا والمملكة المتحدة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الملكية البريطانية والرئاسة الفرنسية التي أضعفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم الترحيب الرسمية عند الساعة الثانية بعد الظهر في مطار باريس أورلي، حيث ستستقبل رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الزوجين الملكيين. يلي ذلك، مراسم إشعال الشعلة في قوس النصر الساعة 2:45 بعد الظهر، واجتماع ثنائي بين الرئيس ماكرون والملك في قصر الإليزيه، ومراسم إعادة زراعة شجرة البلوط التي قدمها الرئيس ماكرون تكريما للملك في الساعة 4:45، وأخيرًا، عشاء رسمي في قصر فرساي يبدأ الساعة 6:15 مساءً.

قصر الإليزيه، قال في بيانه حول هذه الزيارة إنها تعد شرفاً لفرنسا وتوضح عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. كما أنها توفر الفرصة لإظهار التميز الفرنسي للعالم في الأمور الثقافية والفنية وتذوق الطعام والتراث الفريد، ولا سيما من خلال العشاء الرسمي الذي سيقام في قصر فرساي. وتأتي الزيارة أيضًا في الوقت الذي تستضيف فيه فرنسا بطولة كأس العالم للرغبي، وهو شغف مشترك بين البلدين.

كما ترمز هذه الزيارة الرسمية أيضا لعلاقة الصداقة والثقة بين رئيس الجمهورية وجلالة الملك، اللذين تعاونا في الماضي بشكل وثيق في مجال حماية التنوع البيولوجي ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفق الإليزيه. وبالإضافة إلى اللقاء في قصر الإليزيه، سيشارك الملك تشارلز والرئيس ماكرون في اجتماع مخصص لتمويل المناخ والحفاظ على الطبيعة بحضور ممثلين فرنسيين وبريطانيين من القطاع الخاص.

تعد زيارة الملك تشارلز الثالث هذه لباريس رحلته الرسمية الخامسة والثلاثين إلى فرنسا. تمت الزيارات الـ 34 السابقة عندما كان ولياً للعهد أميرًا لويلز، وتعود آخر زيارة إلى عام 2019، حيث حضر برفقة زوجته كاميلا قداسًا في كاتدرائية بايو بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنزال النورماندي.

تجدر الإشارة إلى أن والدته الملكة الراحلة إليزابيت الثانية، كانت قد قامت بأول زيارة رسمية لها إلى فرنسا كملكة في عام 1957، بعد أربع سنوات من توليها العرش، واستقبلها وقتها الرئيس رينيه كوتي في باريس. ثم أتبعتها بخمس زيارات رسمية أخرى لفرنسا في أعوام: 1972، حيث حظيت بمأدبة عشاء رسمية في فرساي، و في عام 1992، ثم عام 1994، و عام 2004، وكانت زيارتها الأخيرة في عام 2014، وهي تبلغ حينها من العمر 88 عامًا.