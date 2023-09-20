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دراسة: هذه المشروبات تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد

9/20/2023 7:11:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تناول علبة واحدة فقط من المشروبات الغازية المحلاة يومياً قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85 %، هذا ما كشفته دراسة حديثة أجراها عدد من الباحثين من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن.

الدراسة التي أجريت عبر أكثر من 20 عاماً على مجموعة من النساء فوق سن الخمسين وتوصلت إلى أن اللائي يشربن علبة مشروب غازي محلاة واحدة فقط يومياً أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.

كما بينت الدراسة أن النساء اللواتي شربن واحدة أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر في اليوم أكثر عرضة للوفاة بأمراض الكبد بنسبة 68 % مقارنة بمن يشربن ذات المشروب ثلاث مرات أو أقل في الشهر.

كما أظهرت الدراسة أن معدلات الإصابة بسرطان الكبد بلغت 18 لكل 100 ألف امرأة ممن تناولن مشروباً سكرياً واحداً أو أكثر يومياً.

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