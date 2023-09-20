النقد تُصدر تعليمات للحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة

وبحسب سلطة النقد، تتضمن التعليمات مطالبة البنوك والصرافين بتوفير ماكينات لعد وفحص العملات بالاعتماد على السمات والمواصفات الأمنية، وبالتالي تحديد العملات غير المطابقة للمواصفات والمزورة أو المزيفة وكشفها.

وطالبت سلطة النقد بنشر هذه الماكينات في كل فروع المصارف والصرافين، وتحديث هذه الماكينات باستمرار بما يمكّنها من التعرف إلى العملات غير السليمة، واكتشاف العملات المشتبه بتزويرها وتزييفها وتمييزها.

وشددت على أن استخدام الجمهور للقنوات الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية يعتبر بديلاً آمناً وأقل مخاطرة عن التعامل مع النقد الورقي، ويقلل خطر التعامل بالعملات المزورة والمزيفة.

وتسعى سلطة النقد ضمن إستراتيجيتها المعتمدة بعنوان التحول الرقمي، إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الحديث في العمليات المالية والتجارية، وخفض استخدام النقد الورقي، وفي هذا الإطار فقد شارفت سلطة النقد على الانتهاء من تشغيل نظام عرض وسداد الفواتير (E-Sadad) الذي سيوفر للجمهور خدمة تسديد الفواتير من خلال الحسابات المصرفية والبطاقات بشكل آلي، ومن خلال التطبيقات البنكية للمصارف المرخصة، وسيتم إطلاق النظام بشكل رسمي قبل نهاية هذا العام.



