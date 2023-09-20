مسؤول سابق: مئات القتلى والمصابين جراء حرب أذربيجان في قرة باغ‎

وقال روبن فاردانيان الرئيس السابق لحكومة المنطقة الانفصالية لرويترز من قرة باغ "هذه حرب كبيرة. أذربيجان بدأت عملية كاملة". وأضاف "هذه في الأساس عملية تطهير عرقي".

وأردف: "بالفعل أصيب المئات وقُتل ما يقرب من 100 شخص... الجميع يغض الطرف عن هذا، روسيا صامتة وكذلك الغرب".

وترفض أذربيجان الاتهامات بأنها تهدف إلى تنفيذ عملية تطهير عرقي في قرة باغ، وتقول إنها ستحمي حقوق المدنيين المنتمين لعرقية الأرمن في المنطقة بموجب دستورها.

ورغم ذلك، تقول إنها تعتزم إزالة الهياكل السياسية والعسكرية في المنطقة الانفصالية.