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مسؤول سابق: مئات القتلى والمصابين جراء حرب أذربيجان في قرة باغ‎

9/20/2023 7:11:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باكو/PNN- قال مسؤول كبير سابق في إدارة قرة باغ التابعة لعرقية الأرمن، اليوم الأربعاء، إن ما يقرب من 100 شخص قتلوا وأصيب مئات آخرون في المنطقة الانفصالية بعد أن بدأت أذربيجان ما وصفها بأنها "حرب كبيرة".

وقال روبن فاردانيان الرئيس السابق لحكومة المنطقة الانفصالية لرويترز من قرة باغ "هذه حرب كبيرة. أذربيجان بدأت عملية كاملة". وأضاف "هذه في الأساس عملية تطهير عرقي".

وأردف: "بالفعل أصيب المئات وقُتل ما يقرب من 100 شخص... الجميع يغض الطرف عن هذا، روسيا صامتة وكذلك الغرب".

وترفض أذربيجان الاتهامات بأنها تهدف إلى تنفيذ عملية تطهير عرقي في قرة باغ، وتقول إنها ستحمي حقوق المدنيين المنتمين لعرقية الأرمن في المنطقة بموجب دستورها.

ورغم ذلك، تقول إنها تعتزم إزالة الهياكل السياسية والعسكرية في المنطقة الانفصالية.

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