هام من تيك توك لجميع المستخدمين



وتابعت تيك توك: "يمكن للذكاء الاصطناعي تمكين فرص إبداعية رائعة، ولكنه قد يشوش أو يضلل المشاهدين، إذا لم يكونوا على علم بأن المحتوى تم إنشاؤه أو تحريره باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وأضافت الشركة: "يساعد وصف المحتوى التعامل مع هذه المسألة، من خلال توضيح للمشاهدين عندما يتم تعديل المحتوى بشكل كبير، أو تعديله بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي".



وبدا من اللقطات أن الشركة تعتزم إدخال وسوم على المشاهد، التي يتم رفعها بتوضيح أن المواد تم إدخال تقنيات الذكاء الإصطناعي فيها.

في يوليو (تموز) الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن 7 شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التزمت طوعياً "للمساهمة في التحول نحو تطوير آمن وشفاف لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

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