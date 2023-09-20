هام من تيك توك لجميع المستخدمين
التاريخ
9/20/2023 7:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت منصة "تيك توك" عن أدوات جديدة لتحذير المستخدمين ومساعدة المبدعين من التعامل مع المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت الشركة في بيان أنها تخطط لـ"بدء اختبار وسائل لوصف المحتوى، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي تلقائياً".
وتابعت تيك توك: "يمكن للذكاء الاصطناعي تمكين فرص إبداعية رائعة، ولكنه قد يشوش أو يضلل المشاهدين، إذا لم يكونوا على علم بأن المحتوى تم إنشاؤه أو تحريره باستخدام الذكاء الاصطناعي".
وأضافت الشركة: "يساعد وصف المحتوى التعامل مع هذه المسألة، من خلال توضيح للمشاهدين عندما يتم تعديل المحتوى بشكل كبير، أو تعديله بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي".
وبدا من اللقطات أن الشركة تعتزم إدخال وسوم على المشاهد، التي يتم رفعها بتوضيح أن المواد تم إدخال تقنيات الذكاء الإصطناعي فيها.
في يوليو (تموز) الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن 7 شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التزمت طوعياً "للمساهمة في التحول نحو تطوير آمن وشفاف لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
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