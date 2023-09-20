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ارتفاع التضخم في المغرب إلى 5%

9/20/2023 7:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 5% على أساس سنوي، خلال آب الماضي.

وبينت، أن ارتفاع أسعار الغذاء كان سبب تحرك التضخم في المغرب، لتسجل الأسعار ارتفاعاً بنسبة 10.4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3%.


وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة 4.9% على أساس سنوي، و0.2% على أساس شهري.


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