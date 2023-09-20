ارتفاع التضخم في المغرب إلى 5%

ارتفاع التضخم في المغرب إلى 5%
التاريخ
9/20/2023 7:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 5% على أساس سنوي، خلال آب الماضي.
وبينت، أن ارتفاع أسعار الغذاء كان سبب تحرك التضخم في المغرب، لتسجل الأسعار ارتفاعاً بنسبة 10.4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3%.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة 4.9% على أساس سنوي، و0.2% على أساس شهري.
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