مارك زوكربيرغ يفجر مفاجأة : ميزتان مرتقبتان لواتساب !



وفي وقت سابق من العام، كانت أعلنت الشركة عن "توثيق ميتا" للمبدعين، وهو اشتراك شهري بقيمة 12 دولاراً يمنح منتجي المحتوى علامة توثيق باللون الأزرق، وصولاً إلى ميزات، مثل أولوية دعم العملاء وحماية من عمليات الانتحال .

ويمكن للشركات شراء علامة التوثيق على فيسبوك أو إنستغرام مقابل 22 دولاراً شهرياً أو 35 دولاراً للاثنين - زيادة عن أسعار المبدعين التي تتراوح بين 12 و 15 دولاراً.



وسوف تحصل الشركات على نفس المزايا التي يحصل عليها المبدعون، بما في ذلك ميزات أمان الحساب وحل المشكلات، كما ستحصل الشركات الموثقة أيضاً على ظهور أكبر في نتائج البحث على فيسبوك وإنستغرام، وسوف تتمكن الشركات على واتساب من إنشاء صفحة ويب رئيسية يمكن العثور عليها، من خلال البحث على الويب، والقدرة على إضافة عدد من الموظفين في خاصية خدمة العملاء.



وتحاول ميتا، التي اشترت واتساب في 2014 مقابل 19 مليار دولار، جاهدة تحقيق إيرادات إضافية، من خلال فرض رسوم على الشركات مقابل بعض الميزات الرئيسية. وستدعم خدمة الدفع الجديدة بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم، بالإضافة إلى تطبيقات مقرها الهند وتشبه Venmo أو Zelle. ستكون الخدمة مجانية من قبل المستهلكين، لكن على الشركات دفع رسوم معالجة مماثلة لمعاملات بطاقات الائتمان.

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