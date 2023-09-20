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مارك زوكربيرغ يفجر مفاجأة : ميزتان مرتقبتان لواتساب !

9/20/2023 7:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفرموز، مارك زوكربيرغ، عن العديد من الميزات الجديدة التي ستساعد الشركات على التفاعل مع عملائها، من خلال منصات ميتا، وأبرزها على تطبيق واتساب.
وقال زوكربرغ، عبر فيديو عُرض أمام المشاركين في مؤتمر "محادثات ميتا - Meta Conversations" في مدينة مومباي - الهند، إن الشركة "تبحث دائماً عن اتجاهات جديدة حول كيفية استخدام الناس لتطبيقاتنا، ونقدم مزيداً من الأدوات لتوسيع حدود ما هو ممكن. هذه هي الطريقة التي نستمر بها في الابتكار".
Whatsapp Flows
هذه الميزة الجديدة سوف تسمح للشركة إنشاء تجارب مخصصة مباشرة عن طريق الدردشة، دون الحاجة لمغادرة التطبيق والذهاب إلى تطبيقات أو مواقع إلكترونية أخرى.
Whatsapp Pay
وأعلن زوكربرغ أن المستخدمين لن يضطروا للقفز بين التطبيقات لإتمام الدفعات، بقوله: "أطلقنا بالفعل حلاً للدفع في البرازيل وسنغافورة. نحن نقدم هذه الخدمة إلى الهند أيضاً. سيتمكن الناس من الدفع بسهولة داخل محادثات Whatsapp باستخدام أي طريقة يفضلونها".
كما أطلقت ميتا نظام التوثيق للشركات، حيث يمكن الحصول على توثيق لمنصات واتساب وإنستغرام وفيسبوك"، كي يدرك الناس أن الشركات التي يتفاعلون معها موثوقة".


وفي وقت سابق من العام، كانت أعلنت الشركة عن "توثيق ميتا" للمبدعين، وهو اشتراك شهري بقيمة 12 دولاراً يمنح منتجي المحتوى علامة توثيق باللون الأزرق، وصولاً إلى ميزات، مثل أولوية دعم العملاء وحماية من عمليات الانتحال .

ويمكن للشركات شراء علامة التوثيق على فيسبوك أو إنستغرام مقابل 22 دولاراً شهرياً أو 35 دولاراً للاثنين - زيادة عن أسعار المبدعين التي تتراوح بين 12 و 15 دولاراً.


وسوف تحصل الشركات على نفس المزايا التي يحصل عليها المبدعون، بما في ذلك ميزات أمان الحساب وحل المشكلات، كما ستحصل الشركات الموثقة أيضاً على ظهور أكبر في نتائج البحث على فيسبوك وإنستغرام، وسوف تتمكن الشركات على واتساب من إنشاء صفحة ويب رئيسية يمكن العثور عليها، من خلال البحث على الويب، والقدرة على إضافة عدد من الموظفين في خاصية خدمة العملاء.


وتحاول ميتا، التي اشترت واتساب في 2014 مقابل 19 مليار دولار، جاهدة تحقيق إيرادات إضافية، من خلال فرض رسوم على الشركات مقابل بعض الميزات الرئيسية. وستدعم خدمة الدفع الجديدة بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم، بالإضافة إلى تطبيقات مقرها الهند وتشبه Venmo أو Zelle. ستكون الخدمة مجانية من قبل المستهلكين، لكن على الشركات دفع رسوم معالجة مماثلة لمعاملات بطاقات الائتمان.

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