الضمان: صرف رواتب متقاعدي الضمان الأحد القادم

الضمان: صرف رواتب متقاعدي الضمان الأحد القادم
التاريخ
9/20/2023 7:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -
قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، إن المؤسسة ستحول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي للبنوك يوم الأحد القادم.
وأضاف القضاة لـ " الوكيل الاخباري" أنه بإمكان المتقاعدين سحب رواتبهم من خلال البنوك والصرافات الآلية اعتباراً من مساء الأحد.
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