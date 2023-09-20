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اعلان صادر عن جامعة اليرموك

9/20/2023 7:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعلن جامعة اليرموك عن حاجتها لتعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الماجستير في القانون الجنائي للعمل في كلية القانون /قسم القانون العام (مدرس) .
تقدم الطلبات على موقع جامعة اليرموك الكترونياً فقط، وترفق جميع الأوراق المطلوبة بملف مضغوط وهي: سيرة ذاتية تفصيلية حديثة، والمصدقة الجامعيه وكشوف العلامات، ومعادلة المؤهلات العلمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمن ينطبق عليه شروط المعادلة، وكشف علامات الثانوية العامة، وشهادات الخبرة ان وجدت، وصورة عن بطاقة الأحوال المدنية ، وصورة شخصية حديثة ملونة، علماً بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية يوم الاثنين الموافق 2 / 10 / 2022. ولن ينظر في أي طلب غير مستوف للشروط والوثائق المطلوبة.

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