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بيع وشراء أكثر من 24 ألف شقة و80 ألف قطعة أرض في الأردن منذ بداية العام

9/20/2023 7:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت دائرة الأراضي والمساحة، أن حجم التداول العقاري في الأردن بلغ 4.6 مليار دينار، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب.
وقالت الدائرة، إنه تم بيع وشراء أكثر من 24 ألف شقة و80 ألف قطعة أرض خلال أول 8 أشهر من العام.
وبينت أن تداول الشقق شهد ارتفاعا وانخفاضا في تداول الأراضي في عمّان خلال أول 8 شهور من العام، وأنه تم بيع 15.752 شقة في العاصمة خلال أول 8 شهور من العام.
وأشارت إلى أنه بيع 22.708 قطع أراض في العاصمة عمّان حتى نهاية آب.

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