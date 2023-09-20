بيع وشراء أكثر من 24 ألف شقة و80 ألف قطعة أرض في الأردن منذ بداية العام

بيع وشراء أكثر من 24 ألف شقة و80 ألف قطعة أرض في الأردن منذ بداية العام
التاريخ
9/20/2023 7:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكدت دائرة الأراضي والمساحة، أن حجم التداول العقاري في الأردن بلغ 4.6 مليار دينار، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب.
وقالت الدائرة، إنه تم بيع وشراء أكثر من 24 ألف شقة و80 ألف قطعة أرض خلال أول 8 أشهر من العام.
وبينت أن تداول الشقق شهد ارتفاعا وانخفاضا في تداول الأراضي في عمّان خلال أول 8 شهور من العام، وأنه تم بيع 15.752 شقة في العاصمة خلال أول 8 شهور من العام.
وأشارت إلى أنه بيع 22.708 قطع أراض في العاصمة عمّان حتى نهاية آب.
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