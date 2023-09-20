مستشفى الملك المؤسس يوفر الخدمات الصحية والعلاجية لمليوني مواطن

مستشفى الملك المؤسس يوفر الخدمات الصحية والعلاجية لمليوني مواطن
التاريخ
9/20/2023 7:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - يوفر مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الخدمات الصحية والعلاجية لحوالي مليوني مواطن في محافظات اربد وجرش وعجلون والمفرق بجودة عالية ونوعية متميزة.
وقال مدير عام المستشفى الدكتور خلدون البشايرة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المستشفى يعمل بكامل طاقته على مدى 24 ساعة من خلال الطواقم الطبية والتمريضية المدربة في مراكز عالمية، والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المساندة.
وأضاف أن المستشفى يقدم العلاجات لمرضى السرطان بشكل كامل بدءا من التشخيص والجراحة وحتى العلاج الكيماوي والعلاج بالأشعة، ويزود بالأدوية بشكل مستمر من مستودعات وزارة الصحة أو من خلال الشراء المباشر من الموردين.
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