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مستشفى الملك المؤسس يوفر الخدمات الصحية والعلاجية لمليوني مواطن

9/20/2023 7:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يوفر مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الخدمات الصحية والعلاجية لحوالي مليوني مواطن في محافظات اربد وجرش وعجلون والمفرق بجودة عالية ونوعية متميزة.
وقال مدير عام المستشفى الدكتور خلدون البشايرة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المستشفى يعمل بكامل طاقته على مدى 24 ساعة من خلال الطواقم الطبية والتمريضية المدربة في مراكز عالمية، والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المساندة.
وأضاف أن المستشفى يقدم العلاجات لمرضى السرطان بشكل كامل بدءا من التشخيص والجراحة وحتى العلاج الكيماوي والعلاج بالأشعة، ويزود بالأدوية بشكل مستمر من مستودعات وزارة الصحة أو من خلال الشراء المباشر من الموردين.

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