ذئاب القيصر تختبر درونا انتحاريا جديدا في منطقة العملية العسكرية الخاصة



صرح بذلك مدير عام الشركة يفغيني دودوروف يوم 18 سبتمبر لوكالة "نوفوستي" الروسية، وقال إن الدرونات الانتحارية سلّمت "ذئاب القيصر" لاختبارها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وأوضح قائلا:" سلمنا زملاءنا في مجموعة "ذئاب القيصر" زوجا من دروناتنا الانتحارية "باس -80" كي يجدوا من خلال تجربتها في ميدان القتال أفضل السبل لاستخدامها ويفيدونا بالمكونات التي من الأفضل تركيبها انطلاقا من ظروف الاستثمار".

وقال رئيس الشركة إن استخدام المواد المركبة عند إنتاج درونات "باس–80" سمح بجعل المسيّرات أكثر خفة وإتقانا. وأعاد إلى الأذهان أن وزن الدرون الواحد لا يزيد عن 1.7 كيلوغرام، ويمكن حمله داخل حاوية توضع في كيس الظهر وذلك بفضل جناحيْه القابليْن للطي.



ويمكن أن يحمل الدرون 500 غرام من المتفجرات، وقد يزيد هذا الوزن حتى كيلوغراميْن. ويتم إطلاق الدرون بوسطة عبوة بارود.



وقال رئيس الشركة إن الدرون الانتحاري الجديد أكد بنجاح مواصفاته التقنية، أما اختباراته فيمكن اعتبارها ناجحة كذلك. وقد أكدت الاختبارات أن الدرون يمكن أن يحلّق بسرعة 130 كلم/ساعة على ارتفاع 200 متر وإلى مسافة حتى 30 كيلومترا.



يذكر أن "ذئاب القيصر" هو مركز علمي تقني للمتطوعين في منطقة العملية العسكرية الخاصة يترأسه دميتري روغوزين المدير العام السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية. كما تولى روغوزين رئاسة فريق المستشارين العسكريين الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

RT