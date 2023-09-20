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هل يوجد جزء ثاني من سفاح الجيزة ؟.. المخرج يجيب

9/20/2023 6:12:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد المخرج المصري هادي الباجوري أنه يوجد خطة لإنتاج جزء ثانٍ من العمل، لكن تنفيذها يتعلق بشركة الإنتاج.


وأوضح الباجوري أنه سيعتذر عن إخراج الجزء الثاني في حال عرض عليه فكرة مستهلكة وغير مميزة؛ لأنه يرغب دائماً بتقديم أعمال غريبة غير مألوفة، معلقاً:"الجزء اللي الناس شافته أنا كمخرج معملتش النوعية دي قبل كده.. والجزء الثاني لو اتعرض عليا لو ملقتش فيه الحاجة اللي تخليني أعمل حاجة جديدة ممكن أعتذر".

ورد المخرج المصري هادي الباجوري على الانتقادات التي طالت مسلسله "سفاح الجيزة"، خاصة تلك التي وصفت نهايته بـ"غير الموفقة"، واتهمت أبطاله بالمبالغة في الأداء.


وقال الباجوري إنه لا يهتم لانتقادات السوشال ميديا كثيراً، ولا يعتبرها مقياس لنجاح العمل، خاصة وأنه يعمل على تقييم عمله بنفسه، ويحاول معرفة الأخطاء.


وأضاف قائلا إنه من الطبيعي أن يتعرض أي عمل لانتقادات وهذا من مصلحة المسلسل، كما أنه لا يمكن للمخرج أن يحدد نهاية العمل بناءً على رغبة الجمهور.

فوشيا


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