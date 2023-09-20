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شاهد- روبوتات يعملون بوظيفة عمال نظافة بدلاً من البشر .. ما حقيقة الفيديو المتداول ؟

9/20/2023 6:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بنص مفاده "روبوتات يعملون بوظيفة عمال نظافة بدلاً من البشر".
الوصف المرفق غير دقيق، إذ أن هذه الروبوتات الظاهرة في مقطع الفيديو المتداول هي جزء من حملة ترويجية لفيلم سيتم إصداره قريباً، باسم (The Creator )، وليست روبوتات تؤدي مهام "عمّال نظافة" كما تم الادعاء.
حيث شهدت مباراة كرة القدم الأمريكية التي أقيمت في 10 سبتمبر 2023، بين فريقي (لوس أنجلوس تشارجرز) و (ميامي دولفنز)، تواجد روبوتات تشبه ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول في مواقع مختلفة من الملعب بما في ذلك بين الجماهير المتواجدة، ووفقاً لمواقع عالمية فإن نشر هذه الروبوتات كان جزءاً من حملة ترويجية لصالح فيلم The Creator.
وبملاحظة مقاطع فيديو مختلفة تم تصويرها للروبوتات المقصودة نجد أنها تشابه شخصيات من فيلم (The Creator)، كما يلاحظ أيضاً وجود ملصقات تحمل اسم الفيلم على ملابس بعض الروبوتات في مقاطع الفيديو المتداولة.
(The Creator) هو فيلم عن حرب بين البشر وأعداد من روبوتات الذكاء الاصطناعي، من المقرر عرضه في 29 أيلول 2023، هذه الحرب قد "تنهي البشرية"، وفقا لقصة الفيلم.




التقنية من اجل السلام

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