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أرمينيا.. توقيف 16 شخصا خلال احتجاجات نظمت أمام مقر الحكومة

9/20/2023 6:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت الشرطة الأرمنية 16 شخصا في احتجاجات أمس الثلاثاء أمام مقر الحكومة بالعاصمة يريفان، على تقاعس الحكومة عن الرد على العملية العسكرية التي أطلقتها باكو في قره باغ.
وقال المتحدث باسم الشرطة: "تم توقيف 11 شخصا بالقرب من مبنى الحكومة الأرمينية، و5 آخرين بالقرب من السفارة الروسية في يريفان".


ونظمت المظاهرات على خلفية الوضع في قره باغ، حيث حاول المتظاهرون اقتحام مقر الحكومة واختراق الطوق الأمني حول السفارة الروسية.

RT

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