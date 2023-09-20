أرمينيا.. توقيف 16 شخصا خلال احتجاجات نظمت أمام مقر الحكومة

أرمينيا.. توقيف 16 شخصا خلال احتجاجات نظمت أمام مقر الحكومة
التاريخ
9/20/2023 6:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - اعتقلت الشرطة الأرمنية 16 شخصا في احتجاجات أمس الثلاثاء أمام مقر الحكومة بالعاصمة يريفان، على تقاعس الحكومة عن الرد على العملية العسكرية التي أطلقتها باكو في قره باغ.
وقال المتحدث باسم الشرطة: "تم توقيف 11 شخصا بالقرب من مبنى الحكومة الأرمينية، و5 آخرين بالقرب من السفارة الروسية في يريفان".
ونظمت المظاهرات على خلفية الوضع في قره باغ، حيث حاول المتظاهرون اقتحام مقر الحكومة واختراق الطوق الأمني حول السفارة الروسية.
RT
MENAFN20092023000208011052ID1107105470
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